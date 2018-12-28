فرنسا.. تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس استعدادا لليلة رأس السنة

أعلنت الشرطة الفرنسية يوم الجمعة أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة خصوصا في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في تلك المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان "ضمن إطار التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الإيتوال في باريس".

وأضافت الشرطة أيضا أنه سيتم تفتيش الحقائب والسيارات والتدقيق بما ينقله المشاركون في هذه المناسبة داخل منطقة الشانزليزيه.

وتابع البيان أن إدخال الكحول والألعاب النارية سيكون محظورا تماما، كما سيقفل كل هذا القطاع من العاصمة أمام السيارات من الساعة 3 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين، حتى الساعة الثانية من يوم الثلاثاء.

ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة الرابعة من يوم الاثنين 31 ديسمبر حتى الساعة 11 من يوم الثلاثاء.

والجديد في الأمر، أن هذه المنطقة التي تشهد عادة تجمع الفرنسيين بأعداد كبيرة للاحتفال ببدء السنة الجديدة، ستشهد تجمعا أيضا للسترات الصفراء الذين يحتجون في الشارع منذ أسابيع ضد سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم على القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 "سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات"، حسبما جاء على صفحتهم على موقع "فيسبوك".

المصدر: أ ف ب