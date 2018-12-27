الجيش الألماني قد يستنجد بالأجانب

تعمل ألمانيا على وضع خطط للسماح لأجانب من دول أوروبية أخرى بالخدمة في صفوف الجيش الألماني، حسبما أفادت مجلة "دير شبيغل".

وقالت المجلة إنها تلقت نسخة من وثيقة سرية لوزارة الدفاع، تشير إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين تخطط لتوظيف بولنديين وإيطاليين ورومانيين في الجيش.

وتشير الوثيقة إلى أنه يقيم في ألمانيا نحو 255 ألف بولندي و185 ألف إيطالي و155 ألف روماني، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، وهم يشكلون نحو نصف الأجانب من دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في ألمانيا.

وأضافت لو اهتم 10 بالمئة منهم بالخدمة في الجيش، فمن شأن ذلك أن يوفر 50 ألف مرشح جديد للخدمة العسكرية.

وحسب "دير شبيغل"، تهتم وزارة الدفاع بتوظيف الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا لعدة سنوات ويجيدون اللغة الألمانية بطلاقة.

ولم توضح الوثيقة ما إذا كان من المخطط أن يخدم الأجانب في الوحدات العادية جنب إلى جنب مع الألمان، أو ضمن وحدات خاصة بالأجانب، على غرار الفيلق الأجنبي الفرنسي.

ولم تعلق الوزارة على هذه المعلومات، حسبما أفادت وكالة "رويترز"

وجدير بالذكر أن ألمانيا أعلنت العام الماضي أنها تعتزم زيادة عدد أفراد قواتها المسلحة من 179 ألف فرد إلى 198 ألفا بحلول عام 2024. وتتعرض ألمانيا لضغوط من قبل الولايات المتحدة التي تصر على زيادة الدول الأعضاء في الناتو ميزانياتها العسكرية لتصل إلى 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وتهدد بتعليق الدعم لقوات الناتو في أوروبا في حال لم تتوفر هذه الزيادة.

المصدر: رويترز