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أنقرة: واشنطن تسحب قواتها من سوريا بفضل قراراتنا

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أنقرة: واشنطن تسحب قواتها من سوريا بفضل قراراتنا
Reuters Murad Sezer
مولود تشاووش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القرارات التي اتخذتها أنقرة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار سحب قوات بلاده من سوريا.

وشدد جاووش أوغلو، في تصحيح أدلى به اليوم الخميس بخصوص تقييمه لقرار ترامب سحب ألفي عسكري أمريكي من سوريا، على أن "تركيا كانت اللاعب الرئيسي" في هذا القرار، موضحا أن هذه الخطوة تأتي "بفضل القرارات التي نتخذها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع عن قراره المفاجئ المثير للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخاصة أنه جاء في وقت تستعد فيه تركيا وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة لشن هجوم جديد على "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية شرق الفرات، وهي أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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