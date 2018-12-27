ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع أن تبقى شرطيا عالميا!

في موقف جديد لافت، أعلن الرئيس الأمريكي خلال زيارته المفاجئة للعراق، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في أداء دور الشرطي العالمي.

ونقلت وسائل الإعلام عن ترامب قوله في هذا السياق: "ليس من العدل أن نتحمل العبء بكامله"، مضيفا أيضا أن الولايات المتحدة "لا تريد أن تستغل الدول الأخرى الجيش الأمريكي في حماية أمنها من دون مقابل".

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وتابع الرئيس الأمريكي موقفه قائلا: "نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم، بل ونوجد في دول لم يسمع بها معظم الناس. بصدق، هذا الأمر مضحك".

وكان ترامب أدلى بتصريح مماثل في مناسبة سابقة.. حدث ذلك في أبريل الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، حيث قال إن الولايات المتحدة على مدى عقود أنفقت مبالغ طائلة للحفاظ على استقرار العالم، مشددا على أن مثل هذا الأمر لا يجب أن تكون له الأولوية.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام برفقة زوجته ميلانيا، بزيارة من دون إعلان مسبق إلى قاعدة، عين الأسد، العسكرية في العراق، حيث التقى بالعسكريين الأمريكيين هناك وتبادل معهم أطراف الحديث في أجواء غير رسمية، وهنأهم بعيد الميلاد .

المصدر: نوفوستي