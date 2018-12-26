مقتل 5 مسلحين بغارات جوية شرقي أفغانستان

لقي خمسة مسلحين مصرعهم بغارات جوية شنتها قوات العمليات الخاصة الأفغانية على ولايتين شرقي أفغانستان، حسب قيادة القوات الخاصة اليوم الأربعاء.

وأشار فيلق العمليات الخاصة في الجيش الوطني الأفغاني إلى أن 3 مسلحين بارزين من تنظيم "داعش" لقوا مصرعهم الثلاثاء بغارة جوية شهدتها منطقة باتشير وا أجام في بولاية نانعارهار.

وأضاف أن عضوين مهمين بجماعة طالبان المسلحة لقيا أيضا مصرعيهما في منطقة محمد أغا بولاية لوجار المجاورة بغارة مشابهة، فيما لم يعلق مسلحو طالبان حتى الآن على هذا التقرير.

وكثفت قوات الأمن الأفغانية، التي تدعمها قوات حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، هجماتها البرية والجوية ضد المسلحين خلال الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي تحاول فيه طالبان الاستيلاء على أراض جديدة وتعزيز مواقعها.

المصدر: شينخوا