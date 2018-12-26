اليابان تتنصل من القيود المفروضة على صيد الحيتان

أعلنت اليابان الأربعاء انسحابها من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، لتنضم بذلك إلى آيسلندا والنرويج اللتين تمارسان علنا صيد الحيتان لأغراض تجارية.

وأكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في لقاء صحفي أن اليابان ستمتنع عن صيد الحيتان "في مياه القطب الجنوبي أو في الجزء الجنوبي من الأرض"، مضيفا أن الصيد "سيقتصر على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان".

وفي سبتمبر الماضي، هددت اليابان بالانسحاب من اللجنة الدولية للحيتان بعد رفضها طلب طوكيو استئناف الصيد التجاري وتبنّي مشروع ياباني يقضي بتشكيل هيئة أخرى داخل اللجنة الدولية التي تضم 89 بلدا، من أجل الجمع بين حماية الحيتان والصيد التجاري لها، على أن تدير هذه الهيئة الجديدة "لجنة للصيد الدائم للحيتان".

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وكان هذا الاقتراح سيؤدي إلى إنهاء قرار تعليق هذا النشاط الذي اعتمد في 1986 ووافقت عليه اليابان آنذاك، لكن المدافعين عن الحيتان بقيادة أستراليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أفشلوا التحرك الياباني.

ولم تتوقف اليابان يوما عن صيد الحيتان، مستخدمة ثغرة في قرار 1986 تسمح بصيد الحيتان لأغراض الأبحاث.

المصدر: أ ف ب