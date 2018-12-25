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ترامب ينكر وجود سانتا كلوز

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تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا سيلا من الاتصالات الهاتفية من الأطفال بمناسبة عيد الميلاد، وردّا عليها بأحسن منها.

وبين الأسئلة التي طرحها الأطفال على ترامب وميلانا: متى سيصل سانتا كلوز إلى بيوتهم وحاملا معه الهدايا؟

ونشر ترامب والسيدة الأولى صورا في تويتر بينها:

وترد الاتصالات الهاتفية من الأطفال عادة إلى وكالة Norad المختصة في شؤون عيد الميلاد وتحركات سانتا كلوز، فيما يحال بعض المكالمات إلى الرئيس وعقيلته.

وأفادت "بي بي سي"، بأن ترامب سمح لنفسه في إحدى المكالمات بالتشكيك بوجود سانتا، وقال لأحد الأطفال: "مرحبا هذا أنت يا كوليمان؟ أهنئك بعيد الميلاد! كيف أنت، وكم عمرك؟ هل كل أمورك في المدرسة على ما يرام، وهل لا تزال تؤمن بأن سانتا موجود فعلا؟".

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وأكدت وكالة Norad أن رد الطفل بقي مجهولا، وأن ترامب قد آخذ نفسه بعد ذلك، ووعد بألا يشكك أبدا بسانتا.

المصدر: news.mail.ru

 

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