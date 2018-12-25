 
مباشر

وزير أوكراني أسبق يؤكد أن بلاده صارت مشكلة للغرب ومصدرا لإزعاجه

أخبار العالم

وزير أوكراني أسبق يؤكد أن بلاده صارت مشكلة للغرب ومصدرا لإزعاجه
Sputnik
عام 2004، الاحتفال بالذكرى الستين لتحرير أوكرانيا من الاحتلال الألماني - على المنصة بعض زعماء دول رابطة الدول المستقلة ووزير دفاع أوكرانيا الكسندر كوزموك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8ng

قال وزير دفاع أوكرانيا الأسبق ألكسندر كوزموك في حديث لقناة "112" المحلية، إن أوكرانيا فقدت عمليا دعم الغرب لأنها أخذت تجلب له المشاكل.

وأضاف: "هذا ليس مجرد تلميح، بل تأكيد استعراضي من جانبهم. هم يقولون لنا، هيا حلوا مشاكلكم، لقد تعبنا منها فعلا. والمريع في الأمر، أننا أصبحنا دون دعم سياسي".

ولدى تعليقه على حادث مضيق كيرتش والوضع في أوكرانيا، قال: "ليس من السهل تقييم ما حدث لأن هذا التقييم لن يكون إيجابيا. أصبحنا مصدر إزعاج للاتحاد الأوروبي وواشنطن".

وأضاف: "يجب محاسبة كل الذين اتخذوا القرار، الذي أدى لاعتقال البحارة الأوكرانيين. كان يجب على القيادة أن تأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات المتوقعة خلال عبور السفن الأوكرانية مضيق كيرتش نحو بحر آزوف".

إقرأ المزيد
سفن كييف ستعبر مضيق كيرتش مع مراعاة المعايير الدولية

وشغل كوزموك منصب وزير دفاع أوكرانيا بين عامي 1996 و2001، وبين 2004 و2005.

المصدر: وكالات

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل بحث اللواء علي مملوك في القاهرة ترتيب زيارة للأسد إلى مصر؟