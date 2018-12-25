وزير أوكراني أسبق يؤكد أن بلاده صارت مشكلة للغرب ومصدرا لإزعاجه

قال وزير دفاع أوكرانيا الأسبق ألكسندر كوزموك في حديث لقناة "112" المحلية، إن أوكرانيا فقدت عمليا دعم الغرب لأنها أخذت تجلب له المشاكل.

وأضاف: "هذا ليس مجرد تلميح، بل تأكيد استعراضي من جانبهم. هم يقولون لنا، هيا حلوا مشاكلكم، لقد تعبنا منها فعلا. والمريع في الأمر، أننا أصبحنا دون دعم سياسي".

ولدى تعليقه على حادث مضيق كيرتش والوضع في أوكرانيا، قال: "ليس من السهل تقييم ما حدث لأن هذا التقييم لن يكون إيجابيا. أصبحنا مصدر إزعاج للاتحاد الأوروبي وواشنطن".

وأضاف: "يجب محاسبة كل الذين اتخذوا القرار، الذي أدى لاعتقال البحارة الأوكرانيين. كان يجب على القيادة أن تأخذ بالاعتبار كل الاحتمالات المتوقعة خلال عبور السفن الأوكرانية مضيق كيرتش نحو بحر آزوف".

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وشغل كوزموك منصب وزير دفاع أوكرانيا بين عامي 1996 و2001، وبين 2004 و2005.

المصدر: وكالات