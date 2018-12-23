 
مباشر

SpaceX : عار على "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" عجزهما عن صناعة محرك يضاهي الروسي!

أخبار العالم

SpaceX : عار على
Sputnik
محرك RD-180 الصاروخي الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8ea

أشاد مؤسس شركة SpaceX الفضائية الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمحركات الصواريخ الفضائية الروسية من طراز RD-180، ووصف تصميمها بالرائع.

وقال، إن شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ"، مجبرتان على استخدام المحرك الروسي المذكور في صواريخ "أطلس 5" الأمريكية، معتبرا ذلك أمرا مخجلا بالنسبة إلى الشركتين.

وكتب ماسك على تويتر: "من العار أن تضطر شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" لاستخدام المحرك الروسي لإطلاق صواريخ أطلس، وبغض النظر عن أن تصميمه لا تشوبه شائبة".

"أطلس5"، صاروخ ناقل أمريكي من مرحلتين من الفئة المتوسطة أو الثقيلة تنتجه شركة ULA United Launch Alliance ومقرها ولاية كولورادو، وهي مؤسسة مشتركة بين شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".

المرحلة الأولى من رحلة صواريخ "أطلس5" الأمريكية إلى الفضاء، تتم بواسطة صاروخ RD-180 الروس العامل بالكيروسين والأكسجين.

إقرأ المزيد
روسيا تزود الولايات المتحدة بدفعة من محركات الصواريخ

المصدر: "تاس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد كيف ضحت هاتان المراهقتان من أجل أن تصبحا عارضتي أزياء