 
مباشر

الدنمارك: لا جنسية بدون مصافحة

أخبار العالم

الدنمارك: لا جنسية بدون مصافحة
ukrcommerce.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l87g

أقر البرلمان الدنماركي، الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد.

إقرأ المزيد
شرطية مع امرأة ترتدي النقاب في الدنمارك
أولى الغرامات على انتهاك حظر النقاب في الدنمارك

وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).

ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2019.

وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.

ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه بشكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين الذين وفق معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفا للجنس، فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ محليا أساسيا".

وفي الأول من أغسطس الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الكلب المسعور" يغادر إدارة ترامب.. ماذا قال "المصدومون" من القرار؟