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المخابرات الأمريكية تتهم روسيا والصين وإيران بالتدخل في انتخابات الكونغرس 2018

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المخابرات الأمريكية تتهم روسيا والصين وإيران بالتدخل في انتخابات الكونغرس 2018
Reuters
مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية دان كوتس
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ذكر مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية دان كوتس أن قوى خارجية، تشمل روسيا والصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الحالي لكن لا توجد أدلة على ذلك.

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وقال كوتس يوم الجمعة في بيان إن "قوى خارجية، تشمل روسيا والصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 2018 لكن لا توجد أدلة على اختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية".

وأضاف كوتس أن أجهزة المخابرات لم تقيم أثر التأثير الخارجي على نتائج الانتخابات.

في الوقت نفسه، وفقا لبيان كوتس، فإن هذه المحاولات لم تؤثر على عملية التصويت ونتائج فرز الأصوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر مرسوما بفرض عقوبات على الحكومات والمنظمات الأجنبية التي تتدخل في الانتخابات الأمريكية أو المُشاركة في مثل هذه التدخلات.

ووفقا للمرسوم، سيتعين على الاستخبارات في غضون 45 يوما بعد إجراء الانتخابات إعداد تقرير حول ما إذا كانت هناك دلائل على تدخل أجنبي تم تسجيلها.

وسيتم إرسال هذا التقرير إلى وزارة العدل الأمريكية، وستقوم إدارة الأمن القومي  بفرض عقوبات في غضون 45 يوما في حال وجدت تدخلات.

المصدر: وكالات

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