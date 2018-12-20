إسرائيل تطلق سراح ألف سجين متهمين بجرائم جنسية

أعلنت إسرائيل إطلاق سراح ألف معتقل من 29 سجنا بسبب الاكتظاظ،، منهم مدانون بالتعنيف الأسري وجرائم جنسية، وذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا العام الماضي بتوفير مساحات معيشة إضافية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن "القرار بإطلاق سراح المعتقلين شمل 247 سجينا أدينوا بالتعنيف الأسري، و49 بجرائم جنسية".

من جهتها، أدان كل من "المجلس الوطني الإسرائيلي للأطفال"، و"شبكة النساء الإسرائيلية"، قرار شمل هؤلاء السجناء من بين الذين أطلق سراحهم، ونقل موقع "واينت" رسالة عنهم إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية بخصوص إطلاق سراح متوقع لسجناء مدانين بالاعتداء جنسيا على قاصرين، جاء فيها: "قد تكون لهذا القرار عواقب بعيدة المدى على القاصرين.. يبدو أن أوامر مراقبة للمعتدين الجنسيين لم تصدر بعد بالرغم من اعتبار البعض منهم خطيرين".

وأضافت الرسالة: "إطلاق سراح مئات الرجال، دون مخططات علاج مخصصة وشاملة سوف تعرض العديد من النساء إلى أوضاع خطيرة، وحتى أنها ستؤدي إلى المزيد من القلق على حياتهم.. هذه صفعة في وجهنا".

ونادى منظمو مظاهرات ضد العنف، النساء في أنحاء البلاد لمتابعة التظاهر عبر الإضراب يوميا، حتى توافق الحكومة على ميزانية 250 مليون شاقل لتمويل حملة للتصدي للعنف ضد النساء.

ومطلع الشهر الجاري، أضربت آلاف النساء وتظاهر عشرات الآلاف منهن في أنحاء البلاد احتجاجا على قتل نساء على يد شريك، فرد عائلة أو شخص يعرفنه، وما وصفنه "بفشل السلطات في التصدي إلى التصعيد الحاد للعنف ضد النساء"، وصبغ ناشطون مياه عدة نوافير بلون الدم، منها نافورة أمام منزل رئيس الوزراء.

وجاءت المظاهرات بعد العثور على مراهقتين قتيلتين في حادثين منفصلين، في الـ 26 نوفمبر الماضي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل