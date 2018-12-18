بوتين يطلع على أسلحة المسلحين المصادرة في سوريا

اطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع على مختلف الأنواع، التي وقعت مصادرتها من مسلحي "داعش" في سوريا.

ونظمت وزارة الدفاع الروسية اليوم معرضا للأسلحة، التي تمت مصادرتها من مسلحي تنظيم "داعش"، وهي حوالي 100 نوع من السلاح وقد صنعت في 18 دولة، بما فيها أستراليا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي، وبريطانيا.

وتوقف الرئيس الروسي ووزير الدفاع سريغي شويغو، خلال الجولة التي قاما بها للاطلاع على أنواع الأسلحة المصادرة، عند العبوات الناسفة يدوية الصنع، والتي عمد الإرهابيون إلى جعلها تأخذ أشكال لعب أطفال وحجارة وعلب مشروبات، ومواد أخرى ذات طابع "مدني".

كما تم تخصيص جزء من المعرض إلى طائرات بلا طيار، التي أسقطها العسكريون الروس في سوريا.

وأظهرت معاينة هذه الطائرات أن أغلبها يدوية الصنع، لكن التقنية التي استخدمها الإرهابيون لصناعتها يتم إنتاجها في الولايات المتحدة.

واطلع بوتين على الأسلحة المصادرة، على هامش اجتماع موسع عقده اليوم في مقر وزارة الدفاع الروسية، مع وزير الدفاع زوالقادة العسكريين، لبحث نتائج العام المنتهي، والأهداف التي حققها العسكريون الروس في حربهم على الإرهاب في سوريا.

المصدر: تاس