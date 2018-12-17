"جنرال دينمكس": إنهاء عقد الأسلحة مع السعودية سينعكس سلبا على كندا

حذر الفرع الكندي لشركة الدفاع الأمريكية جنرال دينمكس (General Dynamics)، مساء الاثنين، من تداعيات إنهاء العقد الخاص بتوريد الأسلحة للسعودية.

وأفادت الشركة بأن إنهاء هذا العقد الخاص سيكون له أثر سلبي كبير على قطاع الدفاع في كندا.

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وكانت الذراع الكندية للشركة الأمريكية قد حذرت أوتاوا، يوم الاثنين، من أن الحكومة الفيدرالية ستتحمل مسؤولية "مليارات الدولارات" من خلال إلغاء اتفاق من جانب واحد على بيع عربات مدرعة للرياض.

وجاء تصريحات الشركة في بيان بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو للمرة الأولى بأن حكومته الليبرالية تبحث عن مخرج من الصفقة.

وفي الـ25 من أكتوبر أعلن جاستن ترودو، أن حكومته تراجع تصاريح تصدير الأسلحة للسعودية ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير سلاح بقيمة 13 مليار دولار، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

المصدر: رويترز