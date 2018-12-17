بعد 43 عاما.. نسخة جديدة من فيلم "مدرسة المشاغبين" التركية

بدأت في تركيا مؤخرا عمليات تصوير فيلم جديد من سلسلة أفلام "مدرسة المشاغبين" بنسختها التركية، وهو الفيلم الثامن، وذلك بعد 43 عاما من عرض أول فيلم في تركيا.

وتحظى سلسلة الأفلام هذه والتي تسمى "هبابام صنفي" (مدرسة المشاغبين)، بشهرة واسعة في تركيا، ولا زالت القنوات التلفزيونية التركية تبثها، وذلك لأنها مقدمة بطابع كوميدي، وضمت نخبة من أشهر نجوم تلك المرحلة، وعلى رأسهم الممثل الراحل كمال سونار، المشهور باسم "شعبان".

وشكل ممثلو أفلام مدرسة المشاغبين التركية في تلك المرحلة وبعدها، أبرز الوجوه التي شاركت في السينما التركية لاحقا، وغادر أغلبهم الحياة، وبقيت أعمالهم خالدة.

وصورت النسخ السابقة في الأعوام 1975، 1976، 1977، ثم نسختين في 1978، وفي 1981، و2004، وحملت نفس الاسم مع إضافة بسيطة.

ويحمل الفيلم الجديد اسم "مدرسة المشاغبين مجددا"، وبدأت عمليات التصوير من قبل المخرج دوغا جان أنافارتا، ويتم تصويره في نفس المدرسة، ويمثل فيه نخبة من الممثلين الأتراك الحاليين، مع ممثلين شباب من الأجيال الجديدة، بحسبما نشره الإعلام التركي.

ومن المنتظر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما خلال موسم الربيع المقبل، أي في مايو 2019.

وتحاكي السلسلة شغب طلاب في المدرسة بالمرحلة الثانوية، يعاني منهم جميع المدرسين، فيما يترصدهم مدير المدرسة الأستاذ محمود، ورغم كل حيل الطلاب للهروب من المدرسة والتخلف عن الدروس، إلا أن الكلمة النهائية تكون للمدير.

وتشبه نسخ الأفلام السبعة السابقة، مسرحية مدرسة المشاغبين المصرية الشهيرة، التي عرضت في 1973، والتي باتت أثرا مهما من آثار الفن العربي، ويجري بثها بشكل مستمر على القنوات التلفزيونية، ويتابعها مختلف الأجيال.

المصدر: وكالة "الأناضول"