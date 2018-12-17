أردوغان: الأسد قتل مليون مسلم والآن يسعى للتشبث بموقعه

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري، بشار الأسد، بالوقوف وراء مقتل "مليون مسلم" في بلاده، معتبرا أنه يسعى للبقاء في سدة الحكم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سوريا يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل مليون مسلم في هذا البلد".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الأحد، أن تركيا قد تنظر في إمكانية إعادة العلاقات مع إدارة الأسد حال "فوزه في انتخابات ديمقراطية".

ووجه أردوغان هذه الاتهامات إلى الأسد بعد أن التقى الأخير، أمس الأحد، في دمشق، الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارة تعتبر الأولى لزعيم عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة في هذا البلد عام 2011.

المصدر: الأناضول + وكالات