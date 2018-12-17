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"فيسبوك" يحظر صفحة نجل نتنياهو الأكبر دفاعا عن المسلمين

أخبار العالم

يائير نتنياهو وصديقته
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قال يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن موقع "فيسبوك" حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين.

وكتب يائير على صفحته في "فيسبوك": "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ .. في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون هناك".

وفي منشور آخر تحدث  يائير عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام في إسرائيل، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين". وأضاف "أنا أفضل الخيار الثاني".

وحذف "فيسبوك" منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى "تويتر" لانتقاد الموقع الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".

وجاءت تعليقات ابن نتنياهو بعد مقتل جنديين إسرائيليين، يوم الخميس الماضي، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب إحدى المستوطنات.

وطالما هاجم معارضو نتنياهو ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما، كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي، ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

المصدر: وكالات

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