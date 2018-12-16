ترامب: سأنظر في قضية جندي أمريكي متهم بقتل أفغاني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سينظر في قضية جندي متّهم بأنه قتل عمدا صانع قنابل مفترضا في أفغانستان.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: "سوف أنظر في قضية "البطل في الجيش الأمريكي" الميجور مات غولستين المتهم بارتكاب جريمة قتل".

At the request of many, I will be reviewing the case of a “U.S. Military hero,” Major Matt Golsteyn, who is charged with murder. He could face the death penalty from our own government after he admitted to killing a Terrorist bomb maker while overseas. @PeteHegseth@FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

وذكر الرئيس في تغريدته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية التي أجرت الأحد مقابلة مع زوجة غولستين ومحاميه حول القضية.

Judge Ken Starr, former Solicitor Generel & Independent Counsel, just stated that, after two years, “there is no evidence or proof of collusion” & further that “there is no evidence that there was a campaign financing violation involving the President.” Thank you Judge. @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 декабря 2018 г.

وتفيد تقارير إعلامية أمريكية بأن الجندي قتل صانع قنابل مفترضا بعد اعتقاله في 2010، وبأن غولستين اعترف بذلك لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" في 2011 ولشبكة "فوكس نيوز" في 2016.

وبُرىء غولستين من القضية، لكن ظهوره الإعلامي الأخير دفع الجيش لفتح تحقيق جديد.

وكتب محاميه فيليب ستاكهاوس على "تويتر" أن غولستين متهم بـ"القتل العمد، وهي جناية عقوبتها الإعدام، للاشتباه بقتله صانع قنابل من حركة طالبان خلال عمليات قتالية في مرجة، في أفغانستان".

والأحد نفى ستاكهاوس خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" "رواية.. أطلقها الجيش مفادها أن غولستين أطلق سراح صانع القنابل الطالباني ورافقه سيرا إلى منزله حيث قتله".

وردا على سؤال حول توقيت اتهام موكله قال ستاكهاوس إنه تبلغ من النيابة العامة بوجود "أدلة جديدة لديها".

من جهته أكد متحدث باسم الجيش الأمريكي في تصريح لوكالة "فرانس برس" التهمة الموجهة إلى الجندي، لكنه قال "لا يحق لنا مناقشة تفاصيل قضية جار التحقيق فيها وذلك حماية لحقوق المتهم".

المصدر: أ ف ب