استجابة لـ RT.. قناة BBC تفسر اهتمامها بـ "الأثر الروسي" في احتجاجات فرنسا

أكدت شبكة BBC البريطانية صحة تقارير تفيد بأن هيئة تحريرها بحثت بإلحاح عن "الأثر الروسي" في احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، حاولت الصحفية من قناة BBC، في مخاطبتها مراسلة من وكالة "سبوتنيك فرانس" أن تعرف ما إذا كانت هناك أي صلة بين روسيا والاحتجاجات الفرنسية. وكشفت مراسلة BBC سبب اهتمامها بهذا الموضوع بالقول أن مهمتها هي "العثور على أدلة " تثبت "التدخل الروسي" في التطورات الأخيرة بفرنسا، مشيرة إلى أن "هيئة تحريرها متعطشة للدماء!".

وردا على طلب من قناة RT إلى BBC توضيح موقف هيئة تحريرها من هذا الموضوع، تلقت قناتنا بيانا من مكتب الشبكة البريطانية الإعلامي، جاء فيه ما يلي: "بما أن وزير الخارجية الفرنسي تحدث علانية عن تقارير حول تأثير روسي محتمل على الاحتجاجات، فكان منطقيا تماما أن تثير مراسلتنا هذا الموضوع". وتابع البيان: "لكن في النهاية الأمر لم يتضمن تقريرها أي ذكر حول إمكانية وجود علاقة ما مع روسيا. إننا متمسكون بنزاهة واستقلالية أدائنا الصحفي".

وفي وقت سابق، أعلن عميد الدبلوماسية الفرنسية، جان إيف لودريان، أن سلطات بلاده تجري تحقيقا في "التدخل الروسي" المحتمل في المظاهرات الاحتجاجية المستمرة في فرنسا.

واليوم أيضا، دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الرأي العام البريطاني إلى تقييم تصرفات القناة البريطانية المهتمة بالكشف عن "الأثر الروسي" في الاحتجاجات الفرنسية، مشيرة إلى أن موقف الرأي العام هو الذي تتستر بها بانتظام السلطات البريطانية لدى توجيهها اتهامات إلى وسائل الإعلام الروسية بنشر "الدعاية"، دون تقديم أي أدلة محددة تدعم هذه الاتهامات.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو ستتوجه أيضا إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالشأن ذاته.

المصدر: RT + سبوتنيك