شاهد.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقيف اثنين من جنوده على خلفية عراك نشب الليلة الماضية بينهما وعناصر لشرطة الحدود الإسرائيلية قرب مستوطنة بين إيل في الضفة الغربية.

وذكر المكتب الإعلامي التابع للجيش الإسرائيلي أن مجموعة من نحو 50 مستوطنا نظمت الليلة الماضية مظاهرة غير مرخص بها في ضواحي رام الله ورشقت بالحجارة منازل وسيارات تابعة لفلسطينيين.

وفي ظل هذا التطور، وصل عناصر لشرطة الحدود إلى موقع الحادث وألقوا القبض على ثلاثة مستوطنين، لكن جنديين يرتديان زيا عسكريا، وهما من كتيبة يخدم فيه اليهود الأرثذوكس، حاولا تحرير هؤلاء واعتديا على عناصر حرس الحدود، مما أدى إلى اندلاع شجار وتوقيف الجنديين.

وأكد الجيش إعفاء الموقوفين من مهامهما وتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجيش وشرطة الحدود للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونشر نشطاء صورا من موقع الشجار.

אירוע חריג ליד בית אל: במהלך הפגנת תושבים התפתח עימות בין לוחמי נצח יהודה ללוחמי מג"ב, על רקע מעצר של חלק מהמפגינים. כח מג"ב השתלט על לפחות אחד מהלוחמים (הנעליים האדומות בתמונה) pic.twitter.com/tpGfiLd4li — Carmel Dangor (@carmeldangor) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية