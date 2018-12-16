 
مباشر
عاجل
بالصور والفيديو.. الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

شاهد.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين

أخبار العالم

شاهد.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
Reuters Mohamad Torokman
عناصر للجيش الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7b1

أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقيف اثنين من جنوده على خلفية عراك نشب الليلة الماضية بينهما وعناصر لشرطة الحدود الإسرائيلية قرب مستوطنة بين إيل في الضفة الغربية.

وذكر المكتب الإعلامي التابع للجيش الإسرائيلي أن مجموعة من نحو 50 مستوطنا نظمت الليلة الماضية مظاهرة غير مرخص بها في ضواحي رام الله ورشقت بالحجارة منازل وسيارات تابعة لفلسطينيين.

وفي ظل هذا التطور، وصل عناصر لشرطة الحدود إلى موقع الحادث وألقوا القبض على ثلاثة مستوطنين، لكن جنديين يرتديان زيا عسكريا، وهما من كتيبة يخدم فيه اليهود الأرثذوكس، حاولا تحرير هؤلاء واعتديا على عناصر حرس الحدود، مما أدى إلى اندلاع شجار وتوقيف الجنديين.

وأكد الجيش إعفاء الموقوفين من مهامهما وتشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجيش وشرطة الحدود للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونشر نشطاء صورا من موقع الشجار.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تعري ممثل سوري فوق خشبته.. مدير المسرح البلدي يوضح لـ RT Online ما حدث