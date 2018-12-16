دي ميستورا: التقيت بأمراء حرب أصبحوا في السلطة بأفغانستان

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أنه التقى عدة مرات بأمراء حرب سابقين في أفغانستان، وكان يعرف أن أياديهم ملطخة بالدماء، واحتلوا فيما بعد مناصب بالدولة.

وأشار إلى أن العدالة الإنسانية لا يمكن تطبيقها على الفور​​​.

وقال دي ميستورا في حلقة نقاشية حول "النضال من أجل العدالة" على هامش منتدى الدوحة الثامن عشر: "في أفغانستان كان هناك قرار متفق عليه حول طي صفحة العدالة الانتقالية، مؤقتا .. الكثير من الجهات في السلطة الأفغانية هم من أمراء الحرب، وكانوا ناشطين في الحرب الأهلية أو بالقتال ضد قوات الاتحاد السوفيتي السابق".

وأضاف: "كنت واعيا تماما أن الطرفين في أفغانستان لا يريدان التفاوض .. كنا نقوم بالتحرك بطريقة مستمرةـ لكن المفاوضات لم تبدأ".

وأردف قائلا: "أحيانا لا يتم التوقيع على عملية سلام، كما حدث في العراق وأفغانستان.. ليس هناك مؤتمر سلام نهائي، لكننا نزعج الجميع من خلال طلب المؤتمرات، وطلب وقف إطلاق النار... نثير الكثير من الضجة حول هذا الموضوع".

المصدر: سبوتنيك