الجار الله يعلّق على رواية "إعدام شرطة الكويت 50 بريئا عراقيا إبان غزو صدّام لها"!

علّق نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، السبت، على رواية شرطي كويتي سابق لإحدى القنوات التلفزيونية عن إعدام 50 بريئاً يعتقد أنهم عراقيون إبان غزو صدّام حسين لبلاده عام 1991.

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وتداولت مؤخراً صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شرطي كويتي يفيد بأن "عناصر في الداخلية الكويتية" أعدمت عام 1991 خمسين مواطنا، يعتقد حسب ما تداولته صفحات التواصل أنهم عراقيون كانوا مقيمين في الكويت".

وقال الجار الله "نحن نتابع ما نشر وما بث خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير حول هذا الموضوع".

وتابع "ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية والمتحدث عندما سئل عن أن الضحايا مواطنون عراقيون (مدنيون أم من الجيش الشعبي (العراقي) كان رده بعدم تحديد الجنسيات، وقال إنهم من الأبرياء دون تحديد جنسياتهم".

وأشار إلى وجود تواصل بين سفارة الكويت في بغداد والمسؤولين هناك.

ودعا إلى "ألا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه"، وأبدى "استعداد الكويت لمزيد من التوضيح لهذا الموضوع".

وطالبت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، نظيرتها الكويتية بتقديم إيضاح حول مزاعم إعدام 50 مدنياً عراقياً كانوا مقيمين في الكويت عام 1991.

المصدر:الأناضول