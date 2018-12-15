باكستان تستدعي السفير الإيراني بعد مقتل 6 من عسكرييها عند حدود البلدين

استدعت باكستان، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى إسلام أباد، وأعربت له عن احتجاجها الشديد على مقتل 6 عسكريين باكستانيين بكمين استهدف أمس قافلة كانت تقلهم عند حدود البلدين.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان نشرته بهذا الصدد، إن 6 جنود باكستانيين قتلوا ليلة الجمعة "عندما نصب حوالي 30 إرهابيا كمينا استهدف قافلة لقوات فيلق الحدود للقيام بدورية لدى الحدود الباكستانية الإيرانية"، وأضافت أن "هذا الهجوم الإرهابي الجبان أسفر أيضا عن إصابة 14 جنديا آخرين فيما تم قتل 4 إرهابيين جراء تبادل إطلاق النار".

وأضافت الوزارة: "وتم استدعاء السفير الإيراني إلى الخارجية الباكستانية لتبليغه الاحتجاج الشديد على هذا الحادث الفظيع".

وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أنها "حثت الحكومة الإيرانية على القيام بعملية فعالة ضد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن هذا الهجوم الذي تم شنه من جانب حدودها"، مضيفة أنها "شددت على وجود حاجة إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة على الحدود لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".

المصدر: الخارجية الباكستانية