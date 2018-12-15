وزير ألماني سابق: دول أوروبا تحتاج إلى موقف موحد من توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل،اليوم السبت، الدول الأوروبية إلى بلورة موقف موحد إزاء مسألة توريد الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط.

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وفي كلمة ألقاها أثناء ندوة نقاش في إطار منتدى الدوحة الدولي، قال غابرييل: "نحن ربما لا نقوم باللازم بالنسبة لتوريد الأسلحة.. هذه المنطقة من أكبر 10 مناطق في العالم تحصل على السلاح من الخارج، و 8 من أكبر الموردين للسلاح هم من أوروبا".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش هذا الأمر، وليس على كل دولة أن تتصرف بمنظور مصالحها فقط". وأردف قائلا، "يجب أن نكون واضحين بالنسبة للأسلحة، وأن نكون أكثر حذرا، وألا نكتفي بمصلحة كل بلد على حدة".

وفي نوفمبر الماضي، علقت برلين تعاونها العسكري مع الرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول.

المصدر: سبوتنيك + وكالات