إصابة مراسلة RT أثناء تغطيتها لاحتجاجات باريس

أصيبت مراسلة قناة RT التلفزيونية الروسية بجروح في الوجه أثناء تغطيتها للاحتجاجات في فرنسا، حسبما أفادت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان.

Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу. pic.twitter.com/nVRBuuOKWG — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى حسابها في تطبيق "تلغرام" أشارت سيمونيان إلى أن المراسلة في طريقها إلى المستشفى.

وسابقا أوردت رئيسة تحرير الشبكة الإخبارية الروسية أن 12 من صحفيي RT تعرضوا لإصابات منذ اندلاع احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشهد فرنسا منذ 17 نوفمبر الماضي مظاهرات لمن يسمونهم بأصحاب "السترات الصفراء" الذين يحتجون على زيادة أسعار الوقود ورسوم الضرائب. وتتحول هذه المظاهرات عادة إلى اشتباكات مع الشرطة وأعمال عنف. وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن العدد الإجمالي للمحتجزين في هذه الاحتجاجات منذ منتصف نوفمبر الماضي تجاوزت 4,5 ألف شخص.

المصدر: RT + نوفوستي