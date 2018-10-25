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تحرير صحفي ياباني قبع 3 سنوات في قبضة المسلحين في سوريا

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تحرير صحفي ياباني قبع 3 سنوات في قبضة المسلحين في سوريا
Reuters KYODO
الصحفي الياباني جومبي ياسودا المختطف في سوريا منذ 3 أعوام
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أعرب جومبي ياسودا وهو صحفي ياباني أفرج عنه بعد أن ظل مفقودا في سوريا لأكثر من ثلاثة أعوام، عن سعادته بالعودة إلى بلاده، حيث من المرجح أن يغادر عبر تركيا جوا اليوم.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية عن ياسودا قوله على متن طائرة أقلته من العاصمة التركية أنقرة إلى اسطنبول تمهيدا لنقله إلى اليابان: "يسعدني أن أتمكن من العودة لليابان. وفي الوقت نفسه، لا أعرف ما الذي سيحدث من هنا، وما الذي يتعين عليّ فعله. أفكر بما احتاج فعله".

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إلى أنه من المتوقع أن يصل ياسودا إلى بلاده مساء اليوم الخميس.

وتم اختطاف ياسودا من قبل جماعة مسلحة في سوريا منذ 3 سنوات وبعد ذلك ظهرت في الإنترنت عدة تسجيلات فيديو دعا فيها الصحفي لمساعدته، والثلاثاء أكدت الحكومة اليابانية أن الشخص الذي أطلق المسلحون في سوريا سراحه، هو ياسودا.

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وقال وزير خارجية اليابان تارو كونو بهذا الشأن: "السلطات اليابانية تأكدت من هوية الصحفي المستقل ياسودا ومسؤولو السفارة في تركيا التقوه، وهو بصحة جيدة ونأمل في إيصاله للبلاد بأسرع طريقة ممكنة بعد فحص حالته الصحية".

وكان ياسودا قد أرسل صورة له عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أنباء كيودو في 23 يونيو 2015 قبل دخوله إلى سوريا، مرفقة بالنص التالي: "في طريقي لدخول سوريا الآن".

المصدر: وكالة "شينخوا"

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