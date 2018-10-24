جنرال أمريكي متقاعد: احتمال كبير لنشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين

اعتبر القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا، الجنرال فريدريك بن هودجس، أن احتمال دخول الولايات المتحدة والصين في مواجهة عسكرية خلال السنوات الـ15 القادمة كبير جدا.

وفي كلمة أمام منتدى الأمن في العاصمة البولندية وارسو، قال هودجس: "أعتقد أن دخولنا في حرب مع الصين خلال السنوات الـ15 القادمة محتمل جدا، مع أنني لا أقول إنه شيء لا مفر منه".

وأضاف هودجس الذي تولى قيادة قوات الولايات المتحدة في أوروبا في الفترة ما بين العامين 2014 و2017: "لا تملك الولايات المتحدة إمكانيات كافية لعمل ما يجب عمله في أوروبا وفي المحيط الهادئ من أجل مواجهة التهديد الصيني".

المصدر: إنترفاكس