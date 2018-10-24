ظريف: واشنطن تصرف النظر عن قضية خاشقجي وردود الأفعال الدولية وصلت متأخرة

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية السعودية في التستر على قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار ظريف، في تغريدة منشورة اليوم على حسابه في "تويتر"، إلى أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الخزانة الأمريكية على شخصيات ومؤسسات في إيران جاءت بهدف صرف الأنظار عن هذه القضية وتطورات الأحداث في اليمن.

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ووصف الوزير في تصريح صحفي أدلى به اليوم ردود أفعال المجتمع الدولي على القضية المدوية بأنها "جاءت متأخرة لكنها كانت شديدة"، مشددا على ضرورة التأكد من إجراء تحقيقات تامة وجادة في مقتل الصحفي.

كما ندد ظريف بسياسات الولايات المتحدة في المنطقة، قائلا إن الاستثمارات الهائلة التي تقدمها واشنطن إلى المملكة السعودية ودول إقليمية أخرى تسببت بالفوضى والبلبلة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات شديدة اللهجة إلى السعودية والولايات المتحدة على خلفية مقتل الصحفي السعودي في قنصلية المملكة باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الجاري، قائلا إن عملية القتل هذه لم تكن لتُرتكب لولا دعم واشنطن للرياض.

المصدر: مهر + رويترز