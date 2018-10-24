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طرود مشبوهة تصل أوباما وكلينتون والبيت الأبيض يتوعد مرسليها

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طرود مشبوهة تصل أوباما وكلينتون والبيت الأبيض يتوعد مرسليها
AFP / SAUL LOEB
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون
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قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن جهاز الأمن السري اعترض طرودا مشبوهة كانت في طريقها إلى البيت الأبيض ومقري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، بأنه تم العثور على طرد مفخخ في بريد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن الخدمة السرية الأمريكية أنها اعترضت طردا مشبوها تم إرساله إلى منزل رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما.

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بأنه يحقق بشأن الطرد المشبوه الذي تم العثور عليه قرب منزل كلينتون.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الجسم المشبوه الذي عثر عليه بالقرب من منزل بيل كلينتون وزوجته شبيه بالجسم المفخخ الذي زرع قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بولاية نيويورك.

كما ذكرت وكالة رويترز أن السلطات الأمريكية اعترضت طردا مشبوها كان موجها للبيت الأبيض، إلا أن الخدمة السرية الأمريكية نفت في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نفت إرسال طرود مشبوهة إلى البيت الأبيض.

هذا وأدان البيت الأبيض محاولة الهجوم على أوباما وكلينتون وشخصيات عامة، مشددا على أنه ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال تلك الطرود المشبوهة.

وفي وقت لاحق، تم إخلاء مركز "تايم وارنر" الذي يضم شبكة CNN الإخبارية ووسائل إعلام أخرى في نيويورك بسبب جسم مشبوه.

وقالت شرطة نيويورك ومحطة "سي.إن.إن" إنه تم إخلاء مبنى "تايم وارنر" في نيويورك صباح الأربعاء، بعد العثور في غرفة البريد الخاصة بمحطة "سي.إن.إن" على طرود مريبة أرسلت عبر البريد.

وذكرت "سي.إن.إن" أن فرقة التعامل مع المفرقعات بإدارة شرطة نيويورك "تعتقد أن الأمر تحت السيطرة" وأن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة على الأرجح.

ويحتوي الطرد على جهاز يشبه الأنبوب كتلك الأجهزة التي عثر عليها في أماكن أخرى منها منزل الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

وأفادت "سي.إن.إن" بأن الطرد الذي عثر عليه في غرفة البريد الخاصة بالمحطة كان يحتوي على أسلاك.

المصدر: وكالات

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