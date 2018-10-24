طرود مشبوهة تصل أوباما وكلينتون والبيت الأبيض يتوعد مرسليها

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن جهاز الأمن السري اعترض طرودا مشبوهة كانت في طريقها إلى البيت الأبيض ومقري الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 октября 2018 г.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الأربعاء، بأنه تم العثور على طرد مفخخ في بريد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن الخدمة السرية الأمريكية أنها اعترضت طردا مشبوها تم إرساله إلى منزل رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما.

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بأنه يحقق بشأن الطرد المشبوه الذي تم العثور عليه قرب منزل كلينتون.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الجسم المشبوه الذي عثر عليه بالقرب من منزل بيل كلينتون وزوجته شبيه بالجسم المفخخ الذي زرع قرب منزل الملياردير الأمريكي جورج سوروس الواقع في مقاطعة ويستشيستر بولاية نيويورك.

US @SecretService says it intercepted packages containing potential explosive devices that were addressed to Hillary Clinton and Barack Obama: pic.twitter.com/UNwcGDcqi0 — Catherine Thompson (@KT_thomps) 24 октября 2018 г.

كما ذكرت وكالة رويترز أن السلطات الأمريكية اعترضت طردا مشبوها كان موجها للبيت الأبيض، إلا أن الخدمة السرية الأمريكية نفت في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نفت إرسال طرود مشبوهة إلى البيت الأبيض.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 октября 2018 г.

هذا وأدان البيت الأبيض محاولة الهجوم على أوباما وكلينتون وشخصيات عامة، مشددا على أنه ستتم محاسبة من يقف وراء إرسال تلك الطرود المشبوهة.

وفي وقت لاحق، تم إخلاء مركز "تايم وارنر" الذي يضم شبكة CNN الإخبارية ووسائل إعلام أخرى في نيويورك بسبب جسم مشبوه.

وقالت شرطة نيويورك ومحطة "سي.إن.إن" إنه تم إخلاء مبنى "تايم وارنر" في نيويورك صباح الأربعاء، بعد العثور في غرفة البريد الخاصة بمحطة "سي.إن.إن" على طرود مريبة أرسلت عبر البريد.

وذكرت "سي.إن.إن" أن فرقة التعامل مع المفرقعات بإدارة شرطة نيويورك "تعتقد أن الأمر تحت السيطرة" وأن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة على الأرجح.

ويحتوي الطرد على جهاز يشبه الأنبوب كتلك الأجهزة التي عثر عليها في أماكن أخرى منها منزل الرئيس السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

وأفادت "سي.إن.إن" بأن الطرد الذي عثر عليه في غرفة البريد الخاصة بالمحطة كان يحتوي على أسلاك.

The suspicious device sent to CNN’s New York offices this morning was just taken away from the Time Warner Center and is being sent to an NYPD facility in the Bronx, according to a law enforcement official https://t.co/BmgkJ2qaIEpic.twitter.com/8HjJ9cmU80 — CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.

المصدر: وكالات