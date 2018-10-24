تركيا تؤكد أن الياباني المحرر في سوريا هو الصحفي ياسودا وآبي يشكر أردوغان

قال والي محافظة هاطاي التركية، أردال عطا، إنه تم التأكد من هوية الشخص الذي جرى جلبه إلى تركيا من سوريا أمس الثلاثاء، وهو الصحفي الياباني، جومبي ياسودا، المختطف منذ 3 أعوام.

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وأوضح عطا في مؤتمر صحفي عقده بمقر ولايته، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات التركية تمكنت من إحضار الياباني إلى تركيا مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الشخص كان مجهول الهوية لدى وصوله من سوريا، ولم يكن يحمل هوية أو إثبات شخصية، مشيرا إلى أنه تم التأكد من هويته بعد تواصل الجهات التركية المختصة مع الجانب الياباني.

وصرح أن الصحفي الياباني موجود حاليا في مديرية إدارة الهجرة بولاية هاطاي، وأن المديرية ستسلمه إلى مسؤولي بلاده بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أن السفير الياباني لدى أنقرة، تواصل معه هاتفيا صباح اليوم، وشكر تركيا على جهودها في العثور على الصحفي ياسودا.

وردا على سؤال حول كيفية إنقاذ الصحفي الياباني قال والي المحافظة التركية: "لم تنفذ أي عملية عسكرية لإنقاذه، فالعثور عليه جرى بعد عمل دؤوب من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك لجهوده في إنقاذ الصحفي ياسودا.

وقال آبي في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "CNN" الأمريكية في وقت سابق من هذا اليوم: "أشعر بارتياح لسماع هذا النبأ"، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية تأمل في أن تتأكد من أن الرجل الذي أطلق سراحه هو الصحفي جومبي ياسودا "بأسرع وقت ممكن".

المصدر: الأناضول