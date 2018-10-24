بولتون: زيارة محتملة لبوتين إلى واشنطن العام المقبل تعقبها زيارة ترامب لموسكو

لم يستبعد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، احتمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن العام المقبل للقاء الرئيس ترامب وبعدها زيارة ترامب لموسكو.

وقال بولتون في حديثه لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء: "نأمل بأن تتم المناقشة (مناقشة احتمال إجراء اللقاء الشامل بين الرئيسين) في باريس، وسيكون هناك احتمال لإجراء القمة الشاملة في واشنطن العام القادم في البداية. وبعد ذلك ستتم الزيارة الجوابية للرئيس ترامب إلى موسكو العام نفسه. لكن يتعين على الرئيسين مناقشة ذلك".

وردا على سؤال صحفي فيما إذا ما زالت الدعوة الموجهة إلى الرئيس بوتين لزيارة واشنطن صالحة أجاب بولتون: نعم إنها لا تزال صالحة".

المصدر: إنترفاكس