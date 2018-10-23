بولتون: أطلعت الرئيس بوتين على ما لدينا من معلومات بشأن اغتيال خاشقجي

قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أنه أطلع الرئيس الروسي، أثناء لقائه معه، الثلاثاء، على ما لدى واشنطن من معلومات عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة "إنترفاكس" الروسية قال بولتون: "أطلعت الرئيس بوتين على المعلومات التي تلقيناها حول المملكة العربية السعودية. كما تعلمون، أتت هذه المعلومات من كل من الرئيس ترامب، ووزير الخارجية (مايك) بومبيو، وكذلك من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل".

وأعلنت الرياض رسميا، السبت الماضي، أن التحقيقات في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول.

وبحسب الرياض، فقد تم توقيف 18 مواطنا سعوديا حتى الآن في إطار التحريات ، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي، واعترفت سلطات المملكة بأن خاشقجي قتل على يد فريق أمني سعودي وصل إلى اسطنبول في 2 أكتوبر وضم 15 فردا، مشددة على أنهم والواقفين وراء عملية هذه المجموعة "تجاوزوا صلاحياتهم"، ثم حاولوا "التغطية على الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه".

وفي البداية، وصف الرئيس الأمريكي الرواية السعودية بالجديرة بالثقة، لكنه أشار لاحقا إلى أنه "غير راض" عن أسلوب تعامل المملكة مع هذا الحادث، وذلك في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات داخل الصفوف السياسية الأمريكية تدعو لفرض عقوبات على السعودية بسبب هذه القضية وتتهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالوقوف وراءها.

المصدر: وكالات