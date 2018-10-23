قناة إسرائيلية: ترامب قد يتعامل بحزم مع نتنياهو حيال عملية السلام

ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه مستعد لممارسة ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لقبول خطة السلام الأمريكية.

ومن المتوقع الإعلان عن خطة السلام الأمريكية بعد عدة أشهر.

وأفادت مصادر دبلوماسية غربية للقناة، بأن ترامب أوضح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك الشهر الماضي، بأنه يستطيع أن يكون حازما وصلبا في تعامله مع نتنياهو مثلما فعل مع الفلسطينيين، مستذكرا نقل السفارة إلى القدس وتقديم خمسة مليارات دولار سنويا لإسرائيل.

وأضافت المصادر الغربية أن ماكرون قال إن الانطباع لديه هو أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يرغب حقا في دفع المسيرة السلمية قدما.

وتابع ماكرون قائلا إنه (نتنياهو) يسعى فقط إلى الحفاظ على الوضع القائم، فأجاب ترامب إنه قريب من التوصل إلى الاستنتاج ذاته.

وبحسب القناة العاشرة فإن الرئيس الأمريكي نوه بأن تعامله بحزم مع الفلسطينيين يعود إلى رفضهم التحاور مع واشنطن.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي