ترودو: من الصعب إلغاء صفقة سلاح ضخمة مع السعودية

صرح رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيكون من الصعب للغاية إلغاء صفقة سلاح مع الرياض، تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار، كما يطلب معارضون.

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وقال ترودو الذي يتعرض لضغوط لمعاقبة السعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن الاتفاق المبرم عام 2014، بشأن توريد مركبات مدرعة خفيفة بين الحكومة الكندية المحافظة السابقة، ووحدة كندية لشركة جنرال داينامكس الأمريكية لصناعة السلاح، ينص على ضرورة أن يدفع دافعو الضرائب مبلغا ضخما من المال من أجل إلغائه.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي، لهيئة الإذاعة الكندية أن "العقد الذي وقعته الحكومة السابقة، يجعل من الصعب للغاية تعليقه أو الخروج منه"، مضيفا أن حكومته الليبرالية تدرس عدة خيارات.

وتابع "لا أريد أن أترك الكنديين "يدفعون" فاتورة بمليار دولار لأننا نحاول المضي قدما في التصرف بشكل سليم"، وأشار إلى أنه يرى من "المخيب للآمال للغاية" أن شروط العقد مع السعوديين تمنعه من البحث بمزيد من التفصيل.

وأكد ترودو مجددا موقف حكومته القائل، بأن كندا يمكنها تعليق تصاريح التصدير للمركبات المدرعة، إذا تأكدت من إساءة استخدامها.

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وكرر ترودو إدانة أوتاوا لقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، والمنتقد لولي العهد السعودي الذي اختفى قبل ثلاثة أسابيع، بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان رئيس الوزراء الكندي، أعلن قبل يومين أنه لا يستبعد أن تلغي بلاده صفقة أسلحة ضخمة للرياض، بعد مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

المصدر: رويترز