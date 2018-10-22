ميركل: قتل خاشقجي عمل وحشي ولن نقوم بتصدير أسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة حول القضية

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بالعمل الوحشي، مؤكدة أن بلادها لن تصدر الاسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة حول هذه القضية.

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وأشارت ميركل، في كلمة ألقتها اليوم الاثنين في مدينة أورتنبيرغ، في إطار حملة حزب الانتخابية، إلى "وحشية ما حصل هناك في القنصلية السعودية بتركيا"، مشددة على أن "هذه القضية من الضروري توضيح ملابساتها".

وتابعت المستشارة الألمانية: "لن تكون هناك أي صادرات أسلحة إلى السعودية حتى كشف الحقيقة حول ما حدث، أؤكد هذا بكل حزم".

وأمس الأحد أعلنت المستشارة الألمانية أنه لا يمكن تنفيذ عمليات توريد الأسلحة إلى السعودية "في ظل الظروف الحالية" التي تشكل على خلفية مقتل خاشقجي.

وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي، الذي لقي مصرعه في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر وكان معروفا بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة.

وأعلنت السعودية حتى هذه اللحظة بشكل رسمي أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في قنصلية المملكة باسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، معترفة بأن الصحفي قتل على يد "فريق أمني" تجاوز أفراده صلاحياتهم.

وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها من تفسيرات السعودية بشأن مقتل خاشقجي، وطالبت، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سلطات المملكة بإجراء تحقيق شامل وعاجل ودقيق في الحادث، فيما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذه الرواية بالجديرة بالذكر، لكنه أشار لاحقا إلى أنه أيضا غير راض من أسلوب تعامل الرياض مع هذه القضية.

ووجهت ألمانيا انتقادات أكبر للسعودية بسبب مقتل خاشقجي، حيث أعلنت المستشارة الألمانية، السبت، أنها لا تقبل الرواية السعودية حول الحادث، معتبرة أن تفسيرات المملكة بشأنه غير كافية، فيما دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، حكومة بلاده إلى عدم المصادقة على أي صفقات حول بيع الأسلحة للسعودية حتى إنجاز التحقيق في القضية.

المصدر: وكالات