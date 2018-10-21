أول رد إسرائيلي على قرار الأردن إنهاء التعامل بملحقي الباقورة والغمر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتفاوض مع الأردن على تمديد فترة الايجار لمدة 25 عاما واعتبارها أرضا حدودية بمقتضى اتفاقية السلام التي وقعها البلدان عام 1994.

وأفاد نتنياهو في تصريحات علنية، الأحد، "الأردن يريد تنفيذ خيار إنهاء اتفاق الإيجار، وإسرائيل ستبدأ مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الاتفاق الحالي".

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وبمقتضى ملحق باتفاقية السلام استأجرت إسرائيل نحو ألف فدان من الأراضي الزراعية في القطاع الجنوبي من حدودها مع الأردن وكذلك منطقة صغيرة تعرف باسم "جزيرة السلام" قرب بحيرة طبرية.

وأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وقال الملك عبد الله الأحد إنه تم إبلاغ تل أبيب بقراره، مشددا على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر أردنية خالصة، وستظل أردنية، ويمارس الأردن سيادته عليها بالكامل، حسب قوله.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأردني، اليوم، جلسة طارئة لتنفيذ الأمر الملكي بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وكانت فعاليات شعبية وحزبية أردنية طالبت الملك باستعادة أراضي الباقورة والغمر واسترجاعهما ووضعهما تحت السيادة الأردنية. وفي حال لم يتخذ الأردن هذا القرار فإن التجديد التلقائي للملحقين سيتم في 26 أكتوبر 2019.

المصدر: وكالات