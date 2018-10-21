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هجوم على مبنى السفارة الكندية في أثينا

أخبار العالم

هجوم على مبنى السفارة الكندية في أثينا
Globallookpress
اليونان، أرشيف
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أفادت وسائل إعلام يونانية بأن مجهولين ملثمين هاجموا، اليوم الأحد، مبنى السفارة الكندية في أثينا.

وكتبت صحيفة "Naftemporiki" الإلكترونية أن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، مضيفة أن نحو 10 أشخاص ملثمين كسروا زجاج مدخل السفارة باستخدام المطارق، ورشقوا واجهة السفارة بالدهانات ذات اللونين الأحمر والأسود وهربوا من مكان الحادث.

وتجري الشرطة المحلية تحقيقا حول الهجوم.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن هذا الاعتداء.

المصدر: نوفوستي  

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