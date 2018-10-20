مسؤول تركي كبير: سنكشف عن مصير جثة خاشقجي في القريب العاجل

أعرب مسؤول تركي كبير عن اعتقاده بأن المحققين الأتراك سيكشفون في القريب العاجل، عن مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن عينات الحمض النووي لخاشقجي تم أخذها في تركيا، الأمر الذي يعني أن المحققين يجب ألا يطلبوا هذه العينات من السعودية.

وجاءت تصريحات جليك بعد إعلان السلطات السعودية، فجر السبت، مقتل خاشقجي إثر "شجار" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وذلك بعد 18 يوما على واقعة اختفائه.

وأعلنت الرياض توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون، لكنها لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله القنصلية في 2 أكتوبر 2018، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به.

وأعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة اللواء أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

المصدر: وكالات