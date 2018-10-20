ترامب: الرواية السعودية عن وفاة خاشقجي جديرة بالثقة
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرواية السعودية عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي جديرة بالثقة في أول رد فعل لترامب على القضية التي دخلت مرحلة حرجة.
في الوقت عينه قال ترامب إنه سيعمل مع الكونغرس على القضية مبديا عن أمله ألا تؤثر أي عقوبات على صفقات الأسلحة مع العربية السعودية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الإعلان السعودي :" خطوة أولى جيدة " في القضية.
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