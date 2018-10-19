وزيرالخزانة الأمريكية يشارك بلقاء لمكافحة الإرهاب في السعودية

أفادت "واشنطن بوست"، بنية وزير الخزانة الأمريكي، ​ستيفن منوتشين​، التوجه للسعودية​ للمشاركة في مؤتمر "مكافحة ​تمويل الإرهاب​" مع مسؤولين أمنيين سعوديين، الأسبوع المقبل.

وكان منوتشين قد أعلن عن انسحابه من القمة المالية التي أطلق عليها "مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء"، وقال: "إنه توصل إلى قرار المشاركة بمساعدة ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ويعد هذا المؤتمر المقرر عقده الأسبوع المقبل منفصلا عن المؤتمر الاستثماري" دافوس الصحراء"، الذي أعلن منوتشين عدم مشاركته به.





المصدر: واشنطن بوست