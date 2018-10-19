تقرير: رجال شرطة أمريكيون يرتكبون 405 جرائم اغتصاب في 9 سنوات

وجهت إلى أفراد شرطة أمريكيين، على مدار السنوات التسع الأخيرة، أكثر من 400 تهمة بالاغتصاب، حسبما جاء في تقرير نشرته جامعة "بوليتغ غرين".

ووفقا للتقرير الذي نقلت شبكة CNN الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتطفات منه، تم اعتقال عناصر الشرطة في قضايا ارتكاب 405 جرائم اغتصاب و636 حالة أخرى من الاعتداء الجنسي بحق النساء، إضافة إلى 219 حادثة عنف جنسي بحق الرجال.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام ليست متكاملة، علما أن الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل عناصر الشرطة كثيرا ما تصنف على أنها "مخالفات" وثمة محاولات لإخفائها.

كما يذكر أصحاب التقرير أن الدراسات المتعلقة بهذه الجرائم تعتمد في كثير من الحالات على حوادث منفردة أو معلومات جرى الحصول عليها جراء استجواب أفراد شرطة آخرين غير منفتحين إطلاقا على الإدلاء بهذا النوع من الإفادات.

ويوصي التقرير بتطهير جهاز الشرطة وذلك باتخاذ إجراءات معينة من شأنها وضع حد لارتكاب هذه الجرائم، من بينها تخلي الشرطة عن توظيف أشخاص سبق أن سرحوا من العمل في مؤسسات حكومية أخرى، وتفعيل نشاط أجهزة الأمن الداخلي، وتحليل بيانات المتعقبات المركّبة على سيارات لدوريات الشرطة، وإنشاء "خط ساخن" هاتفي لبلاغات مجهولة الهوية عن جرائم يرتكبها رجال الأمن.

المصدر: تاس