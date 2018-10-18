إسرائيل.. فيلم مشاهدوه عراة تماما!

نظمت حركة إسرائيلية عرضا لفيلم فرنسي ممنوع لغير العراة بعنوان NAKED NORMANDY قرب البحر الميت.

وقالت الحركة الإسرائيلية التي تعنى بثقافة التعري إنها تهدف للترويج لأفكارها في المجتمع الإسرائيلي حتى تكون فكرة التعري مقبولة، مشيرة إلى أنها قررت تنظيم عرض الفيلم شريطة أن يخلع المشاهدون ملابسهم قبل الدخول إلى العرض.

وبدأت الفكرة حينما التقط بطل الفيلم الفرنسي صورة جماعية لمشاهدي الفيلم وهم عراة أثناء افتتاح الفيلم في باريس ما دفع العديد من نشطاء التعري إلى تنظيم عروض سينمائية مماثلة لمشاهدة الفيلم.





"I can sum it up as 10 minutes of complete embarrassment, followed by two hours of why have we never done this before?"https://t.co/qqwnsMhSgc — Haaretz.com (@haaretzcom) October 18, 2018

المصدر: هأرتس