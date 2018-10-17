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مصدر: مسلحو "داعش" خطفوا 700 شخص في دير الزور بينهم مواطنون من دول غربية

ألمانيا تعتزم تخصيص 100 مليون دولار للعراق ومناطق سورية

أخبار العالم

ألمانيا تعتزم تخصيص 100 مليون دولار للعراق ومناطق سورية
Reuters
الرقة
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أعلنت ألمانيا أنها ستخصص 100 مليون يورو إضافي لاستقرار العراق ودعم مناطق سورية غير خاضعة لسيطرة دمشق.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء عقب اجتماع لمجموعة العمل الخاص بتحقيق الاستقرار التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، قالت الخارجية الألمانية إن برلين ستقدم 90 مليون يورو، إلى الحكومة العراقية، لتنفيذ البرامج الخاصة بعودة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد ومواجهة العنف والتطرف.

وتعتزم الحكومة الألمانية تحويل 10 ملايين دولار لدعم إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في محافظتي الرقة ودير الزور السوريتين "اللتين لا تخضعان لسيطرة النظام السوري"، وفق البيان.

المصدر: نوفوستي

 

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