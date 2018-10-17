بومبيو: أردوغان أبلغني أن السعوديين يتعاونون في التحقيقات حول خاشقجي
Reuters
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفهمه بوضوح بأن الجانب السعودي يتعاون في التحقيقات حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وأضاف بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به على متن طائرته عقب مغادرته تركيا اليوم الأربعاء، أن أردوغان أكد له أن المحققين الأتراك سيشاركون المعلومات المتوفرة لديهم مع السعوديين.
وأشار بومبيو إلى أن الجانب التركي عبر عن ثقته بأن السعوديين سيسمحون له بالقيام بما يلزم لإتمام التحقيق الشامل والكامل، مؤكدا أن واشنطن تريد معرفة الحقيقة وراء اختفاء خاشقجي قبل صياغة رد مناسب.
المصدر: رويترز
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