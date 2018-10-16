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رئيس الوزراء الأرمني يستقيل من منصبه

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رئيس الوزراء الأرمني يستقيل من منصبه
Reuters
نيكول باشينيان
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.

وقال باشينيان: "أنا أستقيل، أتمنى النجاح للجميع في الانتخابات ونضمن أن تكون عادلة"​.

وأوضح باشينيان أنه قرر الاستقالة بغية تحقيق حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قائلا: "الغرض من الاستقالة هو استكمال الثورة من خلال إجراء الانتخابات المبكرة وإعادة السلطة للشعب".

وأكد أنه سيقوم بمهام القائم بأعمال رئيس الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

ويتوجب على البرلمان في أرمينيا انتخاب رئيس جديد للوزراء في غضون 14 يوما من موعد استقالة رئيس وزراء سابق، بموجب دستور البلاد. 

وفي حال فشل البرلمان مرتين في انتخاب رئيس وزراء، يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ولحد الآن أكدت الكتل الأربع في برلمان البلاد عدم اعتزامها تقديم مرشحيها لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان باشينيان، الذي تسلم زمام السلطة في البلاد بعد تظاهرات حاشدة شهدتها أرمينيا في أبريل ومايو الماضيين، أعلن عزمه على الاستقالة قبل حلول الـ16 من أكتوبر، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة ستنظم في النصف الأول من ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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