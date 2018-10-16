الحوثيون يطلقون سراح رهينة فرنسي

أكد بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا الثلاثاء سراح المواطن الفرنسي آلان غوما، والذي كان محتجزا لديهم.

وأشار ماكرون في البيان، إلى "المساعدة التي قدمتها السعودية وسلطان عمان قابوس بن سعيد من أجل إطلاق سراح غوما".

عاجل 🔴

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الرئيس الفرنسي يعلن شكره لـ #المملكة لدورها الكبير في الإفراج عن مواطن فرنسي كان محتجزا لدى #مليشيات_الحوثي.

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.#فرنسا#اليمن

. pic.twitter.com/UiALQdva3x — خبر عاجل (@AjelNews24) ١٦ أكتوبر ٢٠١٨

وكان غوما مسجونا في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك منذ نقله من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

Très bonne nouvelle pour Alain Goma et sa famille: le navigateur a été libéré, a annoncé l'Elysée. Il était détenu depuis quatre mois par les rebelles Houthistes à Sanaa. Qques heures avant l'heureuse nouvelle, sa soeur Christine nous annonçait le lancement d'un comité de soutien pic.twitter.com/8BDQgn6m9y — Georges Malbrunot (@Malbrunot) 16 октября 2018 г.

#France's 🇫🇷 @Elysee announced the release of Alain Goma, a French sailor who was arrested by #Houthi rebels on June 3, after his sail boat entered #Yemen's 🇾🇪Hodeidah port for re-supply of water. pic.twitter.com/lLwxuDrr0v — SaadAbedine (@SaadAbedine) 16 октября 2018 г.

Yémen : le Français Alain Goma a été libéré après quatre mois et demi de captivité https://t.co/LMiPdOO4eqpic.twitter.com/mJX7Lu2bfJ — franceinfo (@franceinfo) 16 октября 2018 г.

وخطفت الفرنسية إيزابيل بريم، الاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي على أيدي مسلحين في صنعاء في فبراير عام 2015، بينما كانتا في طريقهما إلى عملهما.

وقالت مصادر قبلية يمنية حينها إن "بريم سيطلق سراحها"، لكن مترجمتها اليمنية هي من أفرج عنها في ذلك الوقت.

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وأطلق سراح بريم في شهر أغسطس من العام ذاته، ونقلت بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث كان في استقبالها الرئيس الفرنسي حينها فرانسو هولاند.

المصدر: رويترز