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الحوثيون يطلقون سراح رهينة فرنسي

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الحوثيون يطلقون سراح رهينة فرنسي
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
الحوثيون في اليمن - أرشيف
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أكد بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا الثلاثاء سراح المواطن الفرنسي آلان غوما، والذي كان محتجزا لديهم.

وأشار ماكرون في البيان، إلى "المساعدة التي قدمتها السعودية وسلطان عمان قابوس بن سعيد من أجل إطلاق سراح غوما".

وكان غوما مسجونا في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك منذ نقله من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

وخطفت الفرنسية إيزابيل بريم، الاستشارية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي على أيدي مسلحين في صنعاء في فبراير عام 2015، بينما كانتا في طريقهما إلى عملهما.

وقالت مصادر قبلية يمنية حينها إن "بريم سيطلق سراحها"، لكن مترجمتها اليمنية هي من أفرج عنها في ذلك الوقت.

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وأطلق سراح بريم في شهر أغسطس من العام ذاته، ونقلت بطائرة خاصة إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث كان في استقبالها الرئيس الفرنسي حينها فرانسو هولاند.

المصدر: رويترز

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