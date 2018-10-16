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لوحة فنية على جدار ترامب تثير موجة من التعليقات الساخرة

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لوحة فنية على جدار ترامب تثير موجة من التعليقات الساخرة
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سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من لوحة فنية معلقة في البيت الأبيض يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت قناة تلفزيون "CBS" أجرت مقابلة مع ترامب في البيت الأبيض، وظهرت في إحدى اللقطات لوحة فنية غير عادية معلقة على جدار مقر إقامة الرئيس.

اللوحة الفنية يتوسطها ترامب جالسا حول طاولة إلى جانب الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين السابقين، إلا أن هذه اللوحة التي زيّنت البيت الأبيض لم ترق لها أذواق الكثيرين من مستخدمي "تويتر".

وعلّق أحد المستخدمين على هذه اللوحة الفنية قائلا: "لوحة مثيرة للاشمئزاز، وبالطبع ترامب معجب بها"، فيما رأى آخر أنها "تبدو كأسوأ بطاقة تهنئة بأعياد الميلاد في العالم لكلينتون".

وكتب ثالث بلهجة ساخرة: "هذه هي اللوحة التي كان يجب أن يمزقها جهاز إتلاف الورق إربا إربا"، مستذكرا في تعليقه ما وقع لإحدى لوحات الفنان بينكسي في مزاد لندن.

أما رابعهم، فقد صاغ تعليقه من وحي الفضائح التي أحاطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في ذلك: "المرأة الوحيدة في الخلفية، تقف هناك كي تتهم أحدهم بالتحرش الجنسي.. أنتم تعرفون بلا شك من ستتهم!".

المصدر: نوفوستي

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