لوحة فنية على جدار ترامب تثير موجة من التعليقات الساخرة

سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من لوحة فنية معلقة في البيت الأبيض يظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت قناة تلفزيون "CBS" أجرت مقابلة مع ترامب في البيت الأبيض، وظهرت في إحدى اللقطات لوحة فنية غير عادية معلقة على جدار مقر إقامة الرئيس.

اللوحة الفنية يتوسطها ترامب جالسا حول طاولة إلى جانب الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين السابقين، إلا أن هذه اللوحة التي زيّنت البيت الأبيض لم ترق لها أذواق الكثيرين من مستخدمي "تويتر".

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) October 15, 2018

وعلّق أحد المستخدمين على هذه اللوحة الفنية قائلا: "لوحة مثيرة للاشمئزاز، وبالطبع ترامب معجب بها"، فيما رأى آخر أنها "تبدو كأسوأ بطاقة تهنئة بأعياد الميلاد في العالم لكلينتون".

Thought this summed it up perfectly, the GIF that keeps on giving pic.twitter.com/LQWg7LGjE7 — steven hayhurst (@rotherham_red) October 15, 2018

وكتب ثالث بلهجة ساخرة: "هذه هي اللوحة التي كان يجب أن يمزقها جهاز إتلاف الورق إربا إربا"، مستذكرا في تعليقه ما وقع لإحدى لوحات الفنان بينكسي في مزاد لندن.

True it may be accurate but only if we don't take into consideration Trumps diet. You know what they say, you are what you eat. pic.twitter.com/78oQdRQlJh — ZombieMaster GhostDude 🎃✴ (@TheYoDude) October 15, 2018

أما رابعهم، فقد صاغ تعليقه من وحي الفضائح التي أحاطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في ذلك: "المرأة الوحيدة في الخلفية، تقف هناك كي تتهم أحدهم بالتحرش الجنسي.. أنتم تعرفون بلا شك من ستتهم!".

المصدر: نوفوستي