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أستراليا تفكر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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أستراليا تفكر في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
Reuters
سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أستراليا تدرس إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو اليوم الاثنين عقب اتصاله هاتفيا مع نظيره الأسترالي، سكوت موريسون، أن الأخير قال لنتنياهو إنه يفكر في الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأسترالية إليها.

وأضاف البيان المنشور على حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي في "تويتر" أن نتنياهو شكر موريسون على ذلك.

وإذا قررت السلطات الأسترالية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ستصبح الدولة الثالثة، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، التي تقوم بهذه الخطوة.

وكانت باراغواي أعلنت، في أبريل الماضي، عن نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، غير أنها تراجعت في سبتمبر وأعادت السفارة من القدس إلى تل أبيب.

المصدر: RT

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