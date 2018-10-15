إسرائيل مهددة حماس: "صبرنا نفد"

أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجمعة المقبل سيكون يوم اختبار وسيحدد طبيعة نشاطات الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة في المستقبل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن هذه المصادر أن "رد إسرائيل سيكون أقوى إذا استمرت حركة حماس في الأحداث العنيفة على امتداد السياج الأمني".

إقرأ المزيد

ونقلت الهيئة عن أحد أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قوله: "لم يُتخذ أي قرار في جلسة المجلس يوم الأحد، إلا أن الرسالة الموجهة إلى حماس واضحة، ومفادها أن صبر إسرائيل قد نفد".

وكثف الجيش الإسرائيلي تهديده بشن ضربة ضد حماس في قطاع غزة، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد حركة حماس برد "مؤلم للغاية" إذا استمرت المواجهات التي تقع شرقي قطاع غزة.

كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بضرب القطاع، وقال: "استنفدنا كل السبل وتجاوزنا نقطة اللاعودة.. ووصلنا لمرحلة يجب فيها توجيه أقوى ضربة يمكن تخيلها لحماس".

وقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، في إطار مسيرات العودة المستمرة للشهر السابع على التوالي.

هذا ويصل إلى قطاع غزة في غضون أيام وفد أمني مصري في مسعى لإنقاذ ملفي التهدئة والمصالحة.

وقالت مصادر فلسطينية في حديث لـصحيفة "القدس" إن الوفد سيصل بالتزامن مع زيارة متوقعة لرئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل لتل أبيب ورام الله نهاية الأسبوع الجاري.

المصدر: وكالات