أردوغان يرد الجميل لجنرال كبير صان العهد إبان الانقلاب

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجميل لوزير دفاعه خلوصي أكار على موقفة الرافض للانقلاب الفاشل بتركيا صيف 2016، بإطلاق اسمه على مسجد ومجمع ديني دشنه اليوم في ولاية قيصري.

وأطلق على المسجد والمجمع الذي دشّن في ولاية قيصري وسط البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية اسم "الفريق أول خلوصي أكار".

افتتح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مسجد ومجمع "الفريق أول خلوصي أكار" في ولاية قيصري وسط تركيا. pic.twitter.com/zjvhssRklV — حزب العدالة والتنمية (@Akpartiarabic) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وقال أردوغان في كلمة الافتتاح إن والدي الجنرال أكار يرقدان في المقبرة التي تضم في حرمها المسجد والمجمع، لافتا إلى أنه سيقرأ الفاتحة على أرواح الراقدين في المقبرة، وسيدعوا لجرحى الجيش التركي "بالشفاء العاجل".

من جانبه، أعرب الجنرال أكار الذي شارك في حفل الافتتاح، عن شكره لأردوغان على مشاركته في مراسم التدشين.

وفي المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، صان أكار العهد، وتمسك برفضه الانقلاب ووقف إلى جانب الحكومة الشرعية، مرجحا بذلك كفة الشرعية الانتخابية على انقلاب العسكر.

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وولد أكار عام 1952 في مدينة قيصري في تركيا، والتحق بالمدرسة العسكرية للقوات البرية عام 1972، وتخرج من مدرسة سلاح المشاة العسكرية 1973، وعيّن منذ تلك الفترة قائدا للقوات البرية في وحدات مختلفة.

وتقلد أكار العديد من المناصب العسكرية في فترات مختلفة، وعين رئيسا للأركان عام 2015، وأخيرا تقلد منصب وزير الدفاع في الحكومة التي أعلن عنها الرئيس التركي في يوليو الماضي، وفق النظام الرئاسي الجديد.

المصدر: وكالات